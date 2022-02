Pierwszy milion trzeba ukraść. Oszust z Tindera jest tego przykładem

Mówi się także, że aby stać się bardzo bogatym człowiekiem, pierwszy milion trzeba ukraść. Shimon Hayut może okazać się podręcznikowym przykładem prawdziwości tego powiedzenia. Krzywdzącego zapewne wielu ludzi. Niemniej, w przypadku oszusta z Tindera mającego zastosowanie. Według danych zebranych przez dziennikarzy "The Times of Israel" mężczyzna, ukrywający się pod pseudonimem Simon Leviev wyłudził przynajmniej 10 mln dol. Kwota została oszacowana jedynie na podstawie informacji od kobiet, które przyznały się do znajomości z "księciem diamentów".