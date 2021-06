Piotr Fronczewski skończył 75 lat. Polskie kino wiele mu zawdzięcza

- To powstało przy okazji "Pana Kleksa". Kiedyś Andrzej (Korzyński - przyp. red.) przyniósł do studia teksty "King Bruce Lee karate mistrz" i "Dysk Dżokej", pokazał mi je i zapytał, co ja o tym sądzę. Powiedziałem, że jest to fajne, bardzo mi się podoba. Więc on zapytał, czy byśmy to nagrali i za 2 dni przyszedł z gotowym materiałem muzycznym, weszliśmy do studia, korzystając z sesji kleksowej. Na nic specjalnie nie liczyliśmy, a że to znalazło się na pierwszych miejscach list przebojów dowiedziałem się od moich małych wówczas córeczek - wspominał w wywiadzie dla radiowej Jedynki.