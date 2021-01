Jako ostatnia pracowała z Machalicą. "Pięknie mówił o swojej narzeczonej"

Piotr Machalica był jednym z najpopularniejszych i najbardziej lubianych aktorów w Polsce. Fani jego talentu do dziś nie mogą pogodzić się z tym, że nie zobaczą już swojego idola na deskach teatru. Wciąż jednak mogą oglądać go w starszych produkcjach oraz, jak się właśnie okazało, w filmie, który do tej pory nie miał jeszcze premiery. Jak podaje "Super Express", Machalica zagrał przed śmiercią w obrazie, który miał wejść do kin w grudniu 2020 r. Zamknięcie kin spowodowało jednak, że seanse przełożono dopiero na najbliższą jesień.