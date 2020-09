Piotr Trojan zagrał Tomasza Komendę. "Miałem świadomość, jaka to trudna sprawa"

Piotr Trojan zagrał Tomka Komendę. "Wstrząsająca jest ta niemoc"

- Wszystko zaczęło się od castingów. Trwały bardzo długo. Najpierw wysyłaliśmy selftape, na którym nagrywaliśmy jedną z najbardziej hardcore’owych scen filmu. Miałem świadomość, jaka to jest trudna sprawa. Jednak jak pochłonąłem wszystkie dostępne materiały i przeczytałem książkę Grzegorza Głuszaka "25 lat niewinności. Historia Tomasza Komendy”, to wszystko bardzo to we mnie rezonowało. I przeniosło się na nagranie – mówił w wywiadzie.