Piotr Witkowski kontra mafia. "Idź przodem, bracie" klimatycznym thrillerem od Netfliksa [RECENZJA]

Do tego okazuje się, że długi były o wiele większe niż można było sobie wyobrażać. Gdyby tego było mało pożyczki zostały zaciągnięte u szemranego biznesmena, który raczej potrafi odbierać swoje długi. Gwieździe nie pozostaje nic innego jak zakasać rękawy do pracy, nagiąć karku i wejść w ryzykowny układ, by zachować rodzinny dom. Jednak jako ochroniarz w odzieżowym kompleksie handlowym znajduje okazję na rozwiązanie swoich problemów.