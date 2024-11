Pokazał się zupełnie nago w głośnym filmie. "Protezy? To wszystko byłem ja"

W kontrowersyjnej scenie Oliver Quick triumfalnie porusza się po odziedziczonym majątku, tańcząc do utworu "Murder On The Dance Floor" Sophie Ellis-Bextor. Keoghan wyjaśnił, że wraz z reżyserką Emerald Fennell chcieli ukazać, jak jego postać przejmuje kontrolę nad przestrzenią. "Kiedy jesteś u siebie, czujesz się swobodnie. Wszyscy czasem chodzimy nago po domu, prawda? To jest nasze środowisko" – stwierdził.