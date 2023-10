Pokazy przedpremierowe filmu "Psi Patrol. Wielki Film"

W Mieście Przygód rozbija się meteor. Jak się okazuje jest to meteor pełen magii. A jego magia daje szczeniakom z Psiego patrolu supermoce - teraz staną się Kosmopieskami. Nowe moce to spełnienie marzeń, zwłaszcza dla malutkiej Skye. Kiedy jednak przeciwnik drużyny, Humdinger wychodzi z więzienia i łączy siły z nikczemną Victorią Vance, sprawy się komplikują. Czy szczeniaki będą w stanie powstrzymać złoczyńców, uratować miasto i zachować swoje niesamowite moce? To już zobaczymy w kinach 13 października 2023r.