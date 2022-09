Pokręcona biografia dziwaka. To czysty chaos z gwiazdą z Harry'ego Pottera

Yankovic od ponad czterdziestu lat (mówiąc kolokwialnie) "robi sobie jaja", parodiując słynne piosenki (na przykład "Eat It" czy "Like a Surgeon", które są reinterpretacją "Beat It" Michaela Jacksona i "Like a Virgin" Madonny), dopisując słowa, które nijak mają się do pierwowzoru, przygrywając sobie przy tym wszystkim na różnych instrumentach, ale ze szczególnym wskazaniem na uwielbiany akordeon. Wszystko w jego występach jest przesadzone, doprowadzone do absurdu, niemal na granicy irytacji.