Polska nowość Netfliksa. Stała się hitem na całym świecie

Niestety "Pan Samochodzik i templariusze" w Polsce zbiera na ogół słabe recenzje, a w jedynej, jaka pojawiła się w serwisie Rotten Tomatoes, krytyk "Decidera" nie miał dla filmu litości: "Nienawidzę porównywać czegokolwiek do filmów "Kod da Vinci, ponieważ są okropne, ale w tym przypadku trudno tego uniknąć. Dzieci wypadają jak trzykrotnie odrzucona postać z "The Goonies". A ten owinięty pajęczynami szkielet, który ukrywa klucz potrzebny naszej ekipie do odblokowania czegoś, żeby dostać się do czegoś, żeby dostać się do czegoś innego, został prawdopodobnie kupiony na wyprzedaży rekwizytów "Poszukiwaczy Zaginionej Arki".