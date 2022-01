Nowy hit Netfliksa. "Nie jest po prostu nudny, jest przeraźliwie beznadziejny"

"Ten film nie jest po prostu nudny, czy też zły. Jest przeraźliwie beznadziejny. To nie jest już 'mam tego dość', to 'nie mogę uwierzyć na co patrzę'" – napisał Mick LaSalle, recenzent San Francisco Chronicle. Większość spośród dziennikarzy, którzy podjęli się trudu stworzenia recenzji "Bez wahania" podziela ten pogląd. W serwisie Rottentomatoes oryginalna produkcja Netfliksa zebrała jedynie 17 proc. pozytywnych opinii.