Polski film zakazany w Rosji i Niemczech. Reżyser tłumaczy dlaczego

Artysta nie kryje rozczarowania postawą zachodnich polityków w obliczu wojny w Ukrainie. - Putin zrobił to, co zrobił, bo mógł. Bo od 2014 r. wiedział już na pewno, że nikt mu w tym nie przeszkodzi. Po aneksji Krymu sprawdził reakcje Zachodu i był spokojny, że może nadal robić to, na co mu przyzwalano przez lata, przyjmując go z honorami na salonach, współpracując z nim ekonomicznie, przypinając medale, wierząc w jego kłamstwa. (...) Ale nie da się już dalej udawać, że nic się nie stało. Naprawdę trzeba było tylu ofiar, by świat uznał, że Rosja jest zła? (...) Jak Europa nie chce pamiętać, jaka jest Rosja, to co jakiś czas będzie brała cięgi takie jak teraz. A to dlatego, że jest tchórzliwa wobec prawdy - ocenił.