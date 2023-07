"Porady na zdrady 2": hit wraca na ekrany. Pobije rekord?

Co tym razem przydarzy się bohaterom? Jak możemy przeczytać w opisie filmu: "W miejsce Maćka, który wspólnie ze swoją ukochaną Kaliną udają się na drugi koniec świata, stanowisko specjalisty od problemów w związkach przejmuje jego brat Franek (w tej roli Antoni Królikowski). Nie podoba się to jego dziewczynie Asi (Karolina Chapko), która nie może znieść widoku pożądliwych damskich spojrzeń skierowanych na faceta jej życia. W imię ratowania miłości Franek postanawia zmienić swoje zainteresowania zawodowe. Z pomocą przychodzi mu Tymek (Tomasz Karolak), który z wielkim sukcesem prowadzi grupę wsparcia 'Mściwój' dla zagubionych w życiu facetów. Za jego sprawą Franek wplącze się w aferę, która wywoła u jego ukochanej jeszcze większą zazdrość niż do tej pory".