Porażka w kinach. Widzowie nie chcą oglądać tego filmu

Jak pisaliśmy w recenzji: "W tzw. obrazku 'Furiosa' wygląda znakomicie. W kamerze żółta pustynia odcina się od błękitnego nieba, a owo kontrastowe połączenie "gryzie się" z mroczną i przygnębiającą w gruncie rzeczy fabułą". Co więc nie zagrało? Film był nawet wyświetlany w trakcie festiwalu w Cannes, co miało podbić zainteresowanie nim, a Anya Taylor-Joy robiła wiele, by przyciągnąć uwagę fotoreporterów, pozując w wymyślnych strojach.