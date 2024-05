Postanowił zacząć życie od nowa. Nowa miłość jest młodsza o 25 lat

Wyznała również, że mąż miał problemy z alkoholem i agresją, które nasiliły się, gdy para stała się sławna: - To były trudne momenty, kiedy zaczynał pić, ponieważ wiedziałam, że w pewnym momencie się zacznie... Czasem były to dwa drinki, czasem sześć. Widziałam, jak się zmienia pod wpływem alkoholu. Wszystko, co mówiłam, stawało się niewłaściwe. Musiałam chodzić wokół niego na palcach.