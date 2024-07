"Potrzebowałam ucieczki". Jednej rzeczy przed kamerą już nie zrobi

Aktorka przyznała, że w ostatnich latach musiała odrzucić wiele propozycji zagrania w projektach, które zawierały, jej zdaniem, zbyt odważne sceny. "Czytałam nawet kilka bardzo dobrych scenariuszy, w którym mieli brać udział utalentowani ludzie i utalentowani reżyserzy, ale to, co kobiety musiały w nim zrobić, to były rzeczy, których moi synowie nie mogą nigdy zobaczyć z moim udziałem" – kontynuowała aktorka.