Problemy z młodszym mężem. "Jestem prawie w okresie menopauzy"

Sofia Vergara i Joe Manganiello pobrali w 2015 roku w Palm Beach, rozwiedli w ubiegłym roku. 10 lipca Sofia Vergara skończyła 52 lata, jej były małżonek jest od niej młodszy o cztery lata. "Uważam, że to niesprawiedliwe wobec dziecka. Szanuję każdego, kto to robi, ale to już nie dla mnie. W wieku 19 lat urodziłam syna, który teraz ma 32 lata i jestem gotowa na bycie babcią, a nie matką" – uważa aktorka.