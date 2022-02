Powiedziała gwiazdorowi Hollywood, że jest z Polski. Takiej reakcji się nie spodziewała

Wzięłam udział w castingu w marcu 2020 r. Tuż po nim wybuchła pandemia, dlatego nie dostałam żadnego odzewu, nie miałam pojęcia, czy mnie biorą, czy nie. Nie przejęłam się, bo to normalne - kiedy jesteś aktorem, chodzisz na dwa lub trzy castingi w tygodniu i po większości z nich telefon milczy. Osiem miesięcy później zadzwoniłam do mojego agenta i zapytałam go, co właściwie stało się z "Moonfall". On sam nie wiedział. Tydzień później oddzwonił do mnie i oznajmił, że dostałam rolę. Twórcy od początku chcieli zaangażować mnie w ten projekt, ale zdjęcia podczas początkowej fazy pandemii były niemożliwe. Bardzo się ucieszyłam, kiedy się dowiedziałam!