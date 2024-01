Powstanie hollywoodzki remake "Na rauszu". Wiadomo, kto stanie za kamerą

- Z artystycznego punktu widzenia to bardzo interesujące widzieć, jak coś rozwija się w różne wersje. Teraz produkcja będzie w rękach aktora, który oprócz tego, że jest genialny, dokonywał w trakcie swojej kariery bardzo inteligentnych wyborów. Jestem pełen nadziei i ciekawości, do czego tym razem doprowadzi - mówił Thomas Vinterberg w rozmowie z "Indie Wire" na wieść o zakupie praw do adaptacji przez firmę Leonardo DiCaprio. Nieoficjalnie mówi się, że być może hollywoodzki aktor zagra główną postać, w którą wcześniej wcielił się Mads Mikkelsen.