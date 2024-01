"Powstaniec 1863". 32 lata oczekiwania. Dla Polaków jest legendą

Można przyczepić się do Syki, że nie do końca poradził sobie z narracją - są sekwencje, które mocno trzymają w napięciu (wtargnięcie Maniukina do kościoła na koniu, ucieczka Brzóski ze sztabu Rosjan, odbicie więzienia), ale tempo trochę wyhamowuje, gdy powstańcy ukrywają się w lesie. Mimo wszystko "Powstaniec 1863" może przypaść do gustu fanom kina patriotycznego - przynajmniej będą mieli okazję dla odmiany obejrzeć historię z rzadko podejmowanego na ekranie okresu historycznego Polski.