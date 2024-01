Najpierw Sanah, teraz Fabijański!

Pokochałam wiersz "Na grobie rycerz" Marii Konopnickiej jak tylko przeczytałam go po raz pierwszy! Od razu napisałam do niego melodię, a chwilę później spotkał mnie wielki zaszczyt – moja kompozycja znalazła się we wspaniałym filmie historycznym. Ach, tak się cieszę! Mam nadzieję, że utwór, jak i sam film, wzruszy Was tak bardzo jak mnie.