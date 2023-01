Karolina Szymczak: "Przyjęli mnie, jakbym była jedną z nich"

Takiego Damiene'a Chazelle'a jeszcze nikt nie widział i pewnie się nie spodziewał. To jest na pewno kontrowersyjny film. Gdy go pierwszy raz zobaczyłam, to wiedziałam, że ludzie będą go albo kochać, albo nienawidzić. Jest bardzo intensywny i moim zdaniem nie jest do obejrzenia na raz. Ma dużo rzeczy do odkrycia, jest głęboki, ma wiele poziomów. Chazelle świetnie pokazuje, jak świat filmu jest uzależniający dla osób, które raz do niego wejdą. Jak łamią się kariery i jakie to jest bolesne dla aktorów. Ale jest też druga strona – pokazuje, jak bardzo my tego kina potrzebujemy, jak pięknie przeżywamy wspólnie emocje. To jest niesamowity projekt na czasy popandemiczne, bo chciałoby się wrócić do tego stanu, kiedy sale kinowe były pełne. To jest też fantastyczny film dla ludzi, którzy pracują przy filmie, znajdą tam wiele tematycznych żartów. To jest zdecydowanie film o miłości do kina i widzów, którzy to kino kochają na pewno porwie najbardziej.