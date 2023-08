Poznajecie? To jeden z najpopularniejszych aktorów w Hollywood

W 2002 roku Black otrzymał do przeczytania scenariusz "Szkoły rocka". To było spełnienie jego marzeń. W tym filmie mógł połączyć swoje dwie wielkie pasje: aktorstwo i grę na gitarze. Wcielił się w nim w Deweya Finna, bezrobotnego rockmana podszywającego się pod nauczyciela. Film odniósł komercyjny sukces. Był porównywany do "Stowarzyszenia umarłych poetów", a Jack Black otrzymał za niego nominację do Złotego Globu.