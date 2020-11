Pozostał sobą do samego końca. Tajemnica wyszła po śmierci

Dość trudno uwierzyć w fakt, że Freddie Mercury nie żyje już od 29 lat . O chorobie muzyka przed jego śmiercią wiedziała zaledwie garstka osób. Należał do niej także kolega po fachu, Elton John. Wokalista był jednym z nielicznych, którzy odwiedzali frontmana Queen w ostatnich tygodniach jego życia.

Pomimo utrzymywania swojej choroby w tajemnicy, Freddie nadal chciał spędzać czas z przyjaciółmi. Twórca "Candle in the Wind" przyznał, że prawdziwą agonią było dla niego patrzenie, jak okrutna choroba pustoszy ciało jego przyjaciela. W swoich wspomnieniach napisał o tym, że pomimo tego stanu Freddie nie zmienił się jako osoba.

"Nie mogłem zrozumieć tego, czy nie zdawał sobie sprawy, jak bliski był śmierci, czy też wiedział o tym doskonale, ale do końca starał się pozostać sobą" – stwierdził John. Wiązało się to chociażby z faktem, że Mercury zawsze myślał o innych.

W brytyjskich mediach przytoczono historię związaną z prezentami świątecznymi, które kupił muzyk. Te niestety zostały dostarczone po jego śmierci. Jeden z nich otrzymał właśnie Elton John. Był to obraz Henry'ego Scotta Tuke'a, jednego z ulubionych malarzy piosenkarza.

"W świąteczny poranek, nasz wspólny przyjaciel Tony King przyniósł mi od niego poszewkę na poduszkę. Jak mogłeś przeczytać w książce, moje dragowe imię brzmiało Sharon, a Freddiego Melina. Do pięknie pomalowanej poszewki dołączony był liścik: 'Droga Sharon, zobaczyłem to na aukcji i pomyślałem, że to ci się spodoba. Kocham cię, Melina'. Umierał, ale wciąż pamiętał o przyjaciołach. Wciąż mam poduszkę z tą poszewką przy łóżku" – powiedział John.