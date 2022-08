Do pięciu razy sztuka. Zaskoczycie się tym, co znajdziecie na Disney+

To udowodniło jedno. Serie jak "Predator" mają to do siebie, że nieważne jak zły pomysł zostanie przeniesiony na duży ekran, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał na niego pójść, co pozwoli zarobić wytwórni filmowej. A crossovery pokazały, że kosmiczny najeźdźca ma pewien potencjał komercyjny. Stąd nic dziwnego, że w 2010 i 2018 r. dostaliśmy odpowiednio trzeci i czwarty film z głównej franczyzy. "Predators" i "Predator" (sic!) nie wniosły niczego nowego do formuły - jeśli już to dawały sporadyczną frajdę za sprawą nienajgorzej sekwencji, gdzie Predator może być sobą. Efekty specjalnego też były niczego sobie. Przy okazji potwierdził się fakt, że Predator od lat jest większym celebrytą niż występujący w jego filmach aktorzy. To prawdziwa ikona popkultury.