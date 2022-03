Co za pomysł? Kultowy film bez Arnolda Schwarzenggera. To musiało się tak skończyć

"Eraser: Reborn" nie zobaczymy jednak w kinach. W trakcie realizacji produkcja została bowiem zdegradowana do filmu o statusie direct-to-video. A to oznacza, że premierowo będzie można ją obejrzeć jedynie na nośnikach fizycznych. W Stanach stanie się to 7 czerwca. Na jesień "Eraser: Reborn" ma się pojawić na platformie streamingowej HBO Max.