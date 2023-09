Priscilla Presley o seksie z Elvisem. Miała wtedy 14 lat

"Priscilla" to najnowszy film Sofii Coppoli, oparty na autobiografii żony króla R'N'R "Elvis i ja". Reżyserka opowiada o dorastaniu młodej dziewczyny u boku ikony popkultury i jej powolnej emancypacji, odkrywaniu swojego "ja", aż do wyrwania się ze złotej klatki. Przygotowując się do realizacji tego filmu, Coppola spędziła długie godziny ze swoją bohaterką. Ostatecznie Priscilla została producentem wykonawczym obrazu.