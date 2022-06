Co wygumkowano z biografii Elvisa? Miał obsesję na punkcie dziewictwa

Prawie trzygodzinna produkcja o królu rock’n’rolla to dla widzów jazda bez trzymanki. Reżyser wspiął się na wyżyny filmowych technologii, by zrobić film napakowany pomysłowymi scenami, jakich widzowie jeszcze w kinie nie widzieli. Wizualnie to majstersztyk, który w pierwszy weekend wyświetlania zgarnął ponad 30 mln dolarów w box office. Ale co z prawdziwą historią Elvisa? Tu pojawiają się duże zgrzyty.