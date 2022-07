Producent "Gierka" wbił szpilę Kwaśniewskiemu. "On był wtedy tylko harcerzykiem"

- To po prostu zły film, nieadekwatny do epoki historycznej, którą miał przedstawiać. Przecież ja te czasy znam. Po prostu czułem ból, jak to oglądałem - mówił Aleksander Kwaśniewski o "Gierku" w rozmowie z NaTemat. Były prezydent przyznał się, że wyszedł z kina, bo nie mógł wytrzymać na tym "absolutnym chłamie".