Przebój Netfliksa. "O Boże!". Bullock o kulisach rozbieranej sceny

Netflix robi co może, by finansowanymi przez siebie filmami zainteresować widzów platformy. Za setki milionów dolarów wykupuje serię "Na noże", ściąga i przepłaca hollywoodzkie gwiazdy, aktorów i reżyserów. Nie można powiedzieć, że nie przynosi to wymiernych efektów, jednak ostatnio polityka szefów największego serwisu VOD uległa zmianie. W ofercie Netfliksa pojawia się coraz więcej, starszych lub nowszych, kinowych hitów.