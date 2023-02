Przez film Ireneusz Czop rozwiódł się z żoną. "Mamy różne priorytety"

- Między nami było mnóstwo dobrych chwil, których nigdy nie zapomnę. Niestety patrzymy na życie w dwóch różnych kierunkach. Mamy różne priorytety. Podjęłam decyzję o rozstaniu. Teraz skupiam się na córce Mai. To, co przeszłam, spowodowało, że otwieram się na drugiego człowieka, staram się nie pamiętać tego, co było złe, choć to niełatwe, patrzę w przyszłość z nadzieją i bez żalu - mówiła w 2021 r. w wywiadzie dla "Gazety Krakowskiej" Teresa Dzielska.