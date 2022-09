W Pakistanie patrzyli na Polaków jak na wariatów. Opisuje, co się działo na planie filmu

Tak, to fantastyczne, gdy dostaje się nową rolę, ale nagle dociera do ciebie, że musisz dorosnąć do tej pracy. Twórcy wprowadzali mnie w ten świat, miałem szansę poznać rodzinę i przyjaciół Maćka Berbeki. Zadawałem sobie sprawę ze swoich ograniczeń. Ja mam 50 lat! To jest ogromne wyzwanie i dla ciała, i dla głowy. Zaczęły się więc diety i treningi. Kalkulowałem, co mogę zrobić, by jak najszybciej dojść do formy. Siłownia, bieganie, chodzenie po płaskim z 30-kilogramowymi bańkami z wodą, mając na nogach buty do wspinaczek wysokogórskich. Potem zacząłem się wspinać.