Radosław Pazura stawia wiarę ponad wszystko. Ale te słowa mogą zaskakiwać

Radosław Pazura 21 lat temu otarł się o śmierć. 24 stycznia 2003 roku razem z Filipem Siejką i Waldemarem Goszczem wracał z Juraty do Warszawy. Do auta wsiadł, choć nie taki był plan. Niestety w Miłomłynie panowie mieli tragiczny wypadek - ich auto zderzyło się czołowo z innym pojazdem. Goszcz zginął, a Pazura trafił do szpitala.