Recenzenci pieją z zachwytu: "będziecie wniebowzięci!". Hit mógł mieć polski wątek

Jeśli to właśnie tę scenę produkcja wstępnie planowała nakręcić w Polsce, to faktycznie przeszła nam koło nosa wspaniała okazja, by pokazać nasz kraj w międzynarodowym hicie. Wszyscy ci, którzy widzieli już film, piszą o "scenie z pociągiem". I wygląda na to, że szykuje się wielki, kasowy hit.