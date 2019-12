Recenzja filmu "Gorący temat". Głośna afera seksualna w konserwatywnej stacji trafiła na ekrany

Temat molestowania seksualnego w amerykańskim show-biznesie, a w tle wielka polityka? Grząski grunt dla Hollywood. Z drugiej strony, kiedy jak nie teraz?

Branżą filmową nie "trzęsie" już Harvey Weinstein, a za sprawą ruchu #MeToo coraz więcej kobiet ma odwagę, by dochodzić sprawiedliwości. Podobieństw między skandalem, jaki wybuchł nie tak dawno w Fox News, a historią wpływowego amerykańskiego producenta jest co nie miara. Opowiada o niej "Gorący temat" Jaya Roacha, który właśnie wchodzi do amerykańskich kin.