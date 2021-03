Stanowcza reakcja władz uczelni. Odpowiadają Weronice Rosati

"Zabieramy głos, gdyż nie ma w nas zgody na przemoc, kontynuowanie atmosfery strachu, niedomówień, pomówień, ukrywania sprawców. Relacje opublikowane w mediach społecznościowych są dla nas wstrząsające, a ich skala pokazuje, jak szerokie jest to zjawisko i jak wielu osób dotyczy. Stajemy po stronie ofiar" - czytamy w liście, który skierowano do władz Szkoły Filmowej w Łodzi.

Pod listem otwartym podpisała się cała plejada gwiazd: Weronika Rosati, Marcin Rogacewicz, Marta Nieradkiewicz i Aleksandra Bednarz, którzy studiowali na uczelni od 2003 do 2007 r. Oficjalne oświadczenie jest reakcją na wpis Anny Paligi, który jakiś czas temu został opublikowany w mediach społecznościowych. Absolwentka opowiedziała, co spotkało ją na studiach filmowych. "Skończyło się to dla mnie załamaniem nerwowym, tabletkami przeciwlękowymi i długotrwałą terapią" - dodała.