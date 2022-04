Reżyser oskarżony o molestowanie. Kobiety opisały, jak je traktował

Sion Sono to japoński reżyser, który w ostatnim czasie pokazał film z Nicolasem Cage'em - "Więźniowie Ghostland". W świecie filmu wyróżnił się też produkcją "Love Exposure" - przepełnioną seksem i przemocą historią, którą doceniono nagrodami na festiwalu filmowym w Berlinie w 2009 r. Rosnąca popularność Sono sprawiła, że współpracą z reżyserem zainteresowali się Amazon Prime, a także Netfliks, gdzie można było oglądać jego film "Forest of Love". To psychologiczny thriller dostępny także w Polsce.