"Ród smoka 2": "Syn za syna". O tej scenie będzie mówił świat [RECENZJA]

W wyniku kolejnego nieporozumienia dochodzi do kolejnej tragedii, która z pewnością przybliża nas do otwartej wojny i Tańca Smoków. Spragniony zemsty Daemon wysyła dwóch, dość przypadkowych mężczyzn, by pomścili syna Rhaenyry. Pada hasło "syn za syna" i choć widzowie rozumieją, że Daemon oczekuje głowy Aemonda, który zabił Laenora, to dla dwóch rzezimieszków sprawa nie jest tak oczywista...