Rodzina Addamsów 2 - recenzja Blu-ray od Galapagos

Jednak mimo że już to wszystko gdzieś widzieliśmy, "Rodzinę Addamsów 2" ogląda się wyśmienicie. Animacja jest jeszcze lepsza, chemia między postaciami buzuje aż miło, akcja posuwa się we wzorowym tempie, a dorośli dostają kilka wspaniałych popkulturowych odniesień, wliczając w to spektakularny finał. Swoją drogą trzeba mieć niezłe cojones, aby w filmie dla dzieci umieścić nawiązania do "Carrie", kaijū czy ekranowego alter ego Cassandry Peterson. Naprawdę szacun.