Rowan Atkinson jąkał się i walczył z depresją. "Jestem cichą i nudną osobą"

Rowan Atkinson ma na swoim koncie kilkadziesiąt ról filmowych i telewizyjnych, ale dla większości jest przede wszystkim Jasiem Fasolą. Komiczny nieudacznik jest częścią jego życia od ponad 30 lat i choć Atkinson "zawdzięcza mu majątek" i bawi ludzi do łez, to on sam doświadczył wielu traum i nie spodziewał się, że zostanie aktorem.