"Rozłączyłem się i puściłem pawia". Reżyser o rozmowie z Tomem Cruisem

Christopher McQuarrie zrelacjonował rozmowę, jaką odbył z Tomem Cruisem. Chodzi o powstające właśnie filmy.

"Mission: Impossible 7" i "Mission: Impossible 8" wejdą na ekrany kolejno w 2021 i 2022 r. Wydawać by się mogło, że do premiery została masa czasu, ale przygotowania do zdjęć ruszyły już pełną parą.