Rusofile wszystkich krajów łącznie się! Seagal gwiazdą wydarzenia

We wrześniu 2019 roku bułgarska prokuratura poinformowała o zatrzymaniu Malinowa, który po kilku godzinach został wypuszczony z aresztu za kaucją. Dowodem na jego działalność szpiegowską miał być plik dokumentów dotyczących relacji między Rosją a Bułgarią. Prokuratura ujawniła, że opracowywał on plany przejęcia bułgarskich przedsiębiorstw przez rosyjskie firmy, co stanowiłoby ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego. Jednak prokuratura nie zdołała postawić formalnych zarzutów przeciwko Malinowowi przez okres 18 miesięcy, co wiązało się m.in. ze zniesieniem zakaz opuszczania przez niego Bułgarii.