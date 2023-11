Wszystkie twarze Napoleona w kinie

Któregoś wieczoru, gdy reżyser pracował nad scenariuszem filmu, zjawił się u niego w domu Dieudonné w mundurze Napoleona. "No dobrze, skoro już jesteś, wyrecytuj mi tę słynną odezwę do Armii Włoch: 'Żołnierze, jesteście nadzy, źle wyżywieni. Rząd, który winien dać wam wiele, nie może dać wam nic'". Dieudonné bez mrugnięcia okiem wykonał polecenie. "No chłopie, zagrasz tę rolę!", usłyszał w odpowiedzi.