Clark Gable i jego kobiety. Aż pięć razy brał ślub

Clark Gable szybko zrozumiał, że Carole Lombard warta była zachodu i że ich znajomość będzie czymś więcej niż przelotnym romansem. Uwielbiali swoje towarzystwo. Robili sobie kawały, śmiali się, chodzili na ryby i do lasu. Carole była swojską, skorą do zabawy dziewczyną. Mówiła zawsze to, co myślała. Clark mógł być przy niej sobą, czyli w gruncie rzeczy nieskomplikowanym facetem z Ohio. Wprawdzie ona była zdeklarowaną demokratką, a on republikaninem, ale to nie miało większego znaczenia.