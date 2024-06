Bohdan Smoleń. W ciągu roku stracił syna i żonę. Dziś miałby 77 lat

Choć Bohdan Smoleń w życiu zawodowym starał się rozśmieszać publiczność i zarażać uśmiechem, to w życiu prywatnym zmagał się z wieloma problemami. Bawił Polaków do łez, mimo że nie było mu kompletnie do śmiechu. Jego tragiczna historia mogłaby być scenariuszem niejednego dramatu. Dziś Bohdan Smoleń skończyłby 77 lat. Odszedł 15 grudnia 2016 roku, zapisując się na zawsze w pamięci Polaków.