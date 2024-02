Są razem od dawna. W końcu się ujawnili

Gorczyca i Czeczot to znani aktorzy filmowi i serialowi. Znali się z imprez branżowych, a teraz pracują wspólnie nad spektaklem "Optymiści", który wystawią na warszawskiej Scenie Relax. Jak się okazuje, to jednak nie wszystko, co ich łączy. – Jesteśmy w związku od dłuższego czasu – mówią w rozmowie z "Plejadą".