Są w stanie to zrobić. Wyrzucą do kosza gotowy film za 200 mln dolarów

O wybrykach aktora jest głośno od wielu miesięcy. Na pewno nie jest on obecnie dobrą wizytówką produkcji adresowanej głównie do młodych widzów. Ale żeby od razu wyrzucać gotowy film do śmietnika? Szefowie Warner Bros. uważają jednak, że problemy prawne gwiazdy "The Flash" mogą zagrozić wizerunkowi nie tylko wytwórni, ale całej marki związanej z komiksowym uniwersum DC Comics.