"Sala samobójców. Hejter" - jest pełny zwiastun nowego filmu Jana Komasy

Do sieci trafił pełny zwiastun filmu "Sala samobójców. Hejter". Reżyserem jest Jan Komasa, twórca nominowanego do Oscara "Bożego Ciała". To kontynuacja hitowej produkcji "Sala samobójców" z 2011 r.

"Sala samobójców. Hejter" w kinach na początku marca (Materiały prasowe, Fot: Jarosław Sosiński/NAIMA FILM)

"Sala samobójców. Hejter" to historia Tomka, który za plagiat pracy zostaje wyrzucony z uczelni. Ukrywa ten fakt przed rodzicami przyjaciółki Gabi, którzy pomagają mu finansowo. W dodatku podkochuje się w dziewczynie. Gdy tajemnica wychodzi na jaw, traci ich zaufanie i wsparcie. Chłopak planuje zemstę. Trafia do agencji reklamowej, gdzie technologia umożliwi mu inwigilację rodziny i wdrożenie planu w życie.

Pojawia się też motyw gry "Sala samobójców", wokół której krążyła fabuła 1. części o tym samym tytule z 2011 r.

Reżyserem filmu jest Jan Komasa, którego "Boże Ciało" jest w gronie nominowanych do Oscara.

Premiera produkcji będzie jednak nieco wcześniej. Nowy termin wejście do kin to 6 marca, czyli tydzień wcześniej, niż pierwotnie planowano.