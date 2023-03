Sam Neill wraca do pracy po walce z rakiem. Leczenie przynosi skutki

Sam Neill ujawnił, że choruje na raka krwi na łamach swojej książki "Did I Ever Tell You This" (ang. czy kiedykolwiek ci o tym opowiadałem). Aby ostudzić emocje, które miały wybuchnąć w mediach społecznościowych, zapewnił, że sytuacja jest pod kontrolą. Ostatnio potwierdził to w programie śniadaniowym u Lorraine Kelly.