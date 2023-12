Miała wówczas 19 lat. Aktorka oskarżała Depardieu. Nie żyje

Przypomnijmy, że w sądzie toczy się sprawa o gwałt - aktorka Charlotte Arnould oskarżyła o to Gérarda Depardieu. W mediach pojawiają się też kolejne zarzuty pod adresem aktora. Dlatego Depardieu zdecydował się przerwać milczenie i "w związku z oskarżeniami o gwałt i napaść na tle seksualnym" odniósł się do sprawy w liście otwartym adresowanym do gazety "Le Figaro" zatytułowanym "Chcę w końcu powiedzieć wam prawdę". Gwiazdor nie przyznaje się w nim do niczego.