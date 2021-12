Sayaka Kanda nie żyje. Aktorka i piosenkarka miała 35 lat

Jak donoszą japońskie media, ciało Kandy zostało znalezione przed hotelem w Sapporo w sobotę ok. godz. 13. Dzień wcześniej brała udział w próbie generalnej do przedstawienia "My Fair Lady". Policja nie ujawnia szczegółów śledztwa, ale najbardziej prawdopodobny scenariusz wskazuje na samobójstwo.